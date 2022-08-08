İngiltere Premier Ligi'nin ilk hafta maçında Everton sahasında Chelsea'yi konuk etti. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan ve sadece 4 puanla kümede kalan Maviler ile yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Chelsea'nin kapışmasında kazanan Thomas Tuchel'in ekibi oldu. Chelsea 45. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ameliyatı başarılı geçti ama...

Ancak Everton bu maçta sadece 3 puanı kaybetmedi... Frank Lampard'ın takımına Chelsea maçı pahalıya patladı, 18'de sakatlanarak oyundan çıkan Ben Godfrey'in fibula kemiğinde kırık tespit edilmişti. İngiliz oyuncunun ameliyatı başarılı geçerken, en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Dönüşü belirsiz!

70'te de Yerry Mina sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti. Yerini Ruben Vinagre'ye bırakan Kolombiyalı oyuncunun da ayak bileğindeki bağlarda zorlanma olduğu tespit edildi. Ancak Mina'nın sahalara dönüş süresi ile ilgili net bilginin yapılacak detaylı tetkiklerden sonra verileceği kaydedildi.