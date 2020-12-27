Everton zirveye ortak oldu! Cenk Tosun...

Milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, son olarak Sheffield United deplasmanında 1-0 kazandı ve 15 maç sonunda 29 puanla ikinci sıraya çıktı. Everton'ın önünde ise 14 maçta 31 puan toplayan ezeli rakibi Liverpool yer alıyor

Carlo Ancelotti ile sezona iyi bir giriş yapan ancak sonrasında takılan Everton, üst üste aldığı 4 galibiyetle yine zirveye yükseldi. Leicester City'i 1 puanla geçen Everton'ın arkasında 14 maça çıkan Manchester United 27 puan, Manchester City ise 26 puanla sıralandı

Milli oyuncu Cenk Tosun'un sakatlık sonrasında hemen hemen tüm maçlarda kadroda yer aldığı ancak formda golcü Calvert-Lewin'in gerisinde kaldığı Everton, pazartesi akşamı Manchester City ile evinde karşılaşacak