Everton ve Newcastle da Van de Beek yarışına katıldı

Ajax'ın son yıllardaki başarısının en önemli pay sahiplerinden Donny van de Beek, birçok Avrupa devini peşine takmış durumdaydı. Yıldız oyuncu için son olarak sürpriz iki takımın devreye girdiği ifade edildi.

Le10 Sport, Premier Lig ekiplerinden Everton ve Newcastle'ın oyuncuyu transfer etmek isteyen sürpriz takımlar olduklarını belirtti. 23 yaşındaki oyuncuyla başta Real Madrid olmak üzere Juventus ve Manchester United'ın uzun süredir ilgili olduğu biliniyordu.

Ajax'ın son yıllardaki başarısında önemli rol oynayan Frenki de Jong ve Matthijs de Ligt, geçtiğimiz yaz takımdan ayrılan isimler olmuşlardı. Bu yaz aylarında da Van de Beek ve Andre Onana'nın takımdan ayrılmaları bekleniyor.