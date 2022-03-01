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Everton, 'VAR' kararlarından memnun değil

Everton, hafta sonu oynanan ve 1-0 kaybettiği Manchester City maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Premier Lig yönetimine şikayette bulundu.

01 Mart 2022, Salı 01:22 Son Güncelleme:
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Everton, 'VAR' kararlarından memnun değil

Phil Foden'ın 82. dakikadaki golüyle maçı Manchester City 1-0 kazanırken Rodri'nin penaltı pozisyonu tartışmalara yol açtı.

Everton'ın forveti Richarlison maçın 83. dakikasında Manchester City kalecisi Ederson'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Brezilyalı kaleciyi geçememiş, Ederson'dan seken top ceza sahasına içine düşmüştü.

Manchester City'de topu kontrol etmek isteyen Rodri, sağ koluyla müdahalede bulunurken Evertonlı taraftarlar ve futbolcular penaltı bekledi. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olmadığı belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde, Everton CEO'su Denis Barrett-Baxendale'in Premier Lig CEO'su Richard Masters'a VAR'la ilgili şikayette bulunduğu ve kulübün özür beklediği belirtildi.

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