Everton, 'VAR' kararlarından memnun değil

Phil Foden'ın 82. dakikadaki golüyle maçı Manchester City 1-0 kazanırken Rodri'nin penaltı pozisyonu tartışmalara yol açtı.

Everton'ın forveti Richarlison maçın 83. dakikasında Manchester City kalecisi Ederson'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Brezilyalı kaleciyi geçememiş, Ederson'dan seken top ceza sahasına içine düşmüştü.

Manchester City'de topu kontrol etmek isteyen Rodri, sağ koluyla müdahalede bulunurken Evertonlı taraftarlar ve futbolcular penaltı bekledi. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olmadığı belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde, Everton CEO'su Denis Barrett-Baxendale'in Premier Lig CEO'su Richard Masters'a VAR'la ilgili şikayette bulunduğu ve kulübün özür beklediği belirtildi.