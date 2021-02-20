İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Everton FC, 1878 yılında kuruldu. St. Domingo Football Club adıyla kurulan kulüp 1 yıl sonra isim değişikliğine giderek Everton adını aldı. 9 kez Premier Lig şampiyonu olan kulüp 5 kez de İngiltere kupasını kazanma başarısı gösterdi.

Everton Stadı'nın adı nedir?

Everton kulübünün stadının adı Goodison Park'tır. 21 Ağustos 1892 yılında açılan stat, 1966 FIFA Dünya Kupasındaki birçok önemli maça ev sahipliği yaptı. Goodison Park, İngiliz Kraliyet Ailesinin ziyaret ettiği ilk futbol stadyumu olarak tarihe geçti. 1913 yılında gerçekleşen ziyaret İngiltere medyasında geniş yankı buldu.

Everton Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Everton stadının toplam kapasitesi 40.150'dir. 1942 ve 1976 yıllarında iki kez yenilenen stadyumun mimarı Archibald Leitch'dır. Liverpool şehrinin Walton semtinde yer alan Goodison stadyumunun önünde İngiliz milli takım oyuncusu Dixie Dean'in heykeli bulunmaktadır.

Everton, 1892 yılından bu yana maçlarını Goodison Park'ta oynuyor. Muhteşem Yaşlı Bayan adıyla da bilinen stat, alttan elektrikle ısıtılan ilk stadyumdur. 1958 yılında elektrikli ısıtma sisteminin başarılı olmasından sonra birçok stadyuma da aynı sistem eklendi.

Goodison Park'ta oynanan ilk lig maçında Everton FC ile Bolton Wanderers FC karşı karşıya geldi. Everton 4 - 2'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı. 1966 yılında İngiltere'de gerçekleşen FIFA Dünya kupasındaki birçok önemli maç da Goodison Park stadyumunda oynandı.