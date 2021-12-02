Everton sahibi Farhad Moshiri: ‘Benitez’in zamana ihtiyacı var’

Everton kulübü sahibi Farhad Moshiri, Liverpool’a karşı alınan 4-1’lik yenilgi sonrası Rafa Benitez hakkında açıklamalarda bulundu.

Everton taraftarları Merseyside derbisinde Liverpool’a karşı alınan 4-1’lik hezimet sonrası menajer Rafael Benitez’e karşı sabrı tükenmiş görünüyor. Benitez’in kovulması yönündeki sesler yükselirken, Everton kulüp sahibi Farhad Moshiri Benitez’in arkasında olup olmadığı yönündeki sorulan bir soru üzerine İspanyol menajer ile ilgili fikirlerini belirtti.

‘’Futbolda bir gün krizdeyken ertesi gün zafer elde edebilirsiniz. Rafa iyi bir menajer ve düşük performansının sebebi sakatlıklar. İki hafta içerisinde tam kadro olacağız.’’

Benitez’e güvendiklerini ve devre arasında transfer yapacaklarını işaret eden Moshiri şunları ekledi: ‘’İlerleyen zamanlarda sonuçlar düzelecek. Rafa’nın kendi dokunuşunu yapabilmesi için zamana ihtiyacı var. Kadro derinliğini sağlamak için kendisini destekleyeceğiz. Sezonun ikinci yarısında daha güçlü olacağımızdan şüphem yok.’’