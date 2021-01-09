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Everton - Rotherham United canlı

İngiltere Federasyon Kupası, 3. Tur maçında Everton ile Rotherham United karşı karşıya geliyor. Maçın normal süresi 1-1'lik eşitle sona erince uzatmaya gitti.

09 Ocak 2021, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
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Everton - Rotherham United canlı

İngiltere Federasyon Kupası, 3. Tur maçında Everton sahasında Rotherham United'ı konuk ediyor.

9. dakikada Everton, Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Cenk Tosun, kulüp kariyerinde son resmi golünü 1 yıl önce Manchester City'ye karşı oynanan lig maçında atmıştı. Uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşan milli futbolcumuz, FA Cup'ta yeniden golle tanıştı.

İlk yarı Everton'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Rotherham United, Matthew Olosunde'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

86. dakikada Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi ancak VAR incelemesi sonrası Cenk Tosun’un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın normal süresi 1-1'lik eşitle sona erince uzatmaya gitti.


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