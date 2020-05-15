Everton, Rabiot transferinde Arsenal'e rakip oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Juventus'tan Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak isterken milli oyuncumuz Cenk Tosun'un takımı Everton'ın da Rabiot için devreye girdiği belirtildi.

15 Mayıs 2020, Cuma 09:45 Son Güncelleme:
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Everton, Rabiot transferinde Arsenal'e rakip oldu

İngiltere Premier Lig ekipleri Adrien Rabiot transferi için karşı karşıya... Calciomercato'ya göre Juventus'un orta sahası Rabiot için Arsenal'in ardından Everton da devreye girdi. 

Juventus'un PSG'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Rabiot, İtalyan ekibiyle istenen performans düzeyine ulaşamadı ve bu yaz aylarında takımdan ayrılması konuşulur oldu. 

Arsenal'de Mikel Arteta'nın orta sahaya mutlak takviye istemesi nedeniyle oyuncunun en azından kiralanması gündemde ve Arsenal'in Rabiot için girişimlere başladığı belirtiliyor. 

Transfer yarışında Everton ise menajeri Carlo Ancelotti ile Rabiot'nun daha önce PSG'de çalışmış olmalarının avantajını kullanmak istiyor. 

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