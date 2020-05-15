İngiltere Premier Lig ekipleri Adrien Rabiot transferi için karşı karşıya... Calciomercato'ya göre Juventus'un orta sahası Rabiot için Arsenal'in ardından Everton da devreye girdi.

Juventus'un PSG'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Rabiot, İtalyan ekibiyle istenen performans düzeyine ulaşamadı ve bu yaz aylarında takımdan ayrılması konuşulur oldu.

Arsenal'de Mikel Arteta'nın orta sahaya mutlak takviye istemesi nedeniyle oyuncunun en azından kiralanması gündemde ve Arsenal'in Rabiot için girişimlere başladığı belirtiliyor.

Transfer yarışında Everton ise menajeri Carlo Ancelotti ile Rabiot'nun daha önce PSG'de çalışmış olmalarının avantajını kullanmak istiyor.