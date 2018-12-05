Premier Lig'in 15. haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, evinde Newcastle United'ı konuk edecek. Merseyside derbisinde Liverpool'a son dakika golüyle yenilen Everton, Newcastle United'ı taraftarı önünde geçerek taraftarlarına derbi mağlubiyetini unutturmak istiyor. Geçen hafta West Ham'a 3-0 yenilen ve alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Newcastle ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Son 4 lig maçının 3'ünde süre alamayan Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Everton - Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam oynanancak karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Mina, Digne, Gomes, Gueye, Lookman, Sigurdsson, Bernard, Richarlison

Newcastle United: Dubravka, Yedlin, Schar, Fernandez, Manquillo, Kenedy, Shelvey, Diame, Murphy, Perez, Rondon

Everton'da Jonjoe Keny ve Schneiderlin'in durumları maç saatinde belli olacak. Newcastle'da ise sakatlıkları bulunan Lejeune, Darlow, Dummett, Hayden ile kırmızı kart cezalısı Matt Ritchie görev alamayacak.

Newcastle ile oynadığı son dokuz Premier Lig maçının sekizini kazanan Everton (1M), son beş karşılaşmadan ise kalesinde gol görmeden galip ayrıldı. Everton deplasmanında çıktığı son 14 Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Newcastle (3B 10M), tek galibiyetini Eylül 2010'da Hatem Ben Arfa'nın golüyle aldı.

Premier Lig'de oynadığı son dört iç saha maçını kazanan Everton, serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Everton'a karşı şansı tutan ve 11 galibiyet alan Newcastle'ın hocası Rafael Benitez ise 12. galibiyet için sahaya çıkacak.