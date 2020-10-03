Everton maç fazlasıyla lider

İngiltere Premier Lig’de Everton, Brighton & Hove Albion’ı 4-2 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Ligin 4. haftasında Goodison Park Stadı’nda Brighton’ı konuk eden Everton’a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 45 2. dakikada Yerry Mina, 52 ve 70. dakikalarda ise James Rodriguez attı. Brighton’ın gollerini 41. dakikada Neal Maupay ve 90 2. dakikada Yves Bissouma kaydetti.

Ligde oynadığı dördüncü karşılaşmadan da galip gelen Everton, puanını 12’ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu