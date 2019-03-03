Premier Lig'in 29. haftasında Everton, Goodison Park'ta Liverpool'u konuk edecek. Bir maç eksiğiyle Manchester City'nin ardından ikinci sırada yer alan Liverpool, ezeli rakibi Everton'u mağlup ederek liderlik koltuğunu geri almak istiyor. Son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Everton ise evinde taraftarlarına derbi zaferi hediye etmek istiyor. Merseyside derbisinde sezonun ilk yarısında Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 1-0 kazanmıştı.

Everton - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19.15'te başlayacak karşılaşmayı Martin Atkinson yönetecek. Zorlu maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler:

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Zouma, Digne, Sschneiderlin, Gueye, Walcott, Bernard, Sigurdsson

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Origi

Everton'da Cenk Tosun'un yedek kulübesinde olması bekleniyor. Everton'da sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayacak olan Leighton Baines dışında bir eksik bulunmuyor. Liverpool'da ise Manchester United deplasmanında bileğinden sakatlanan Brezilyalı hücum oyuncusu, hafta içerisinde Watford'la oynanan maçı kaçırmıştı. Firmino, Everton deplasmanında forma giymeyecek. Liverpool'da ayrıca Oxlade-Chamberlain, Gomez ve Lovren'in sakatlıkları devam ediyor.