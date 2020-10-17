Everton - Liverpool (CANLI)

Carlo Ancelotti yönetiminde Premier Lig'e damga vuran ve sezona 4'te 4 yaparak giren Everton, Merseyside derbisinde Liverpool'u konuk ediyor. Everton galibiyet serisini ezeli rakibi karşısında da sürdürmenin peşinde. Milli ara öncesi Aston Villa'dan 7 gol giyen ve 9 puanı bulunan Liverpool ise derbi zaferine ulaşıp, tarihi hezimeti bir nebze de olsa unutturmak istiyor. Everton'da milli futbolcumuz Cenkt Tosun, Gbamin, Holgate, Jarrad ve Kenny sakatlıkları nedeniyle forma Liverpool'a karşı forma giyemiyor. Konuk ekipte ise Chamberlain, Tsimikas ve Alisson, dev maçı sakatlık nedeniyle kaçıran isimler.

3. dakikada Liverpool, Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

19. dakikada bu kez Everton, Michael Keane ile golü buldu ve maçta 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Everton - Liverpool 11'leri:

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Mina, Digne, Allan, Doucoure, Gomes, Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Mane, Salah, Firmino

Everton - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Goodison Park'ta oynanan maçı Michael Oliver yönetiyor. TSİ 14.30'da başlayan 90 dakika S Sport'tan naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de.