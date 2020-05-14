Milli oyuncularımızdan Cenk Tosun'un da kadrosunda yer aldığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, yeni sezonda Jordan Pickford'ı zorlayacak bir kaleci transfer etmek istiyor.

Football Insider'a göre İngiltere Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Pickford, bu sezon birkaç ciddi hatayla dikkat çekerken form anlamında da istikrarsızdı. Everton da onun formunu yukarı çekecek bir rekabet adına kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Everton kalesinin şu anda iki numarası konumundaki Maarten Stekelenburg'un da sözleşmesinin bitiyor oluşu İngilliz ekibinin arayışlarını hızlandırmasına neden oldu. Everton'ın Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır ile ilgilendiği belirtiliyordu.



