Everton, kalede Jordan Pickford'a rakip arıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, milli takımın da formasını giyen Jordan Pickford'ın yanına onu zorlayabilecek bir kaleci transfer etmek istiyor. Everton'ın bu doğrultuda Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır ile ilgilendiği belirtilmişti.
Milli oyuncularımızdan Cenk Tosun'un da kadrosunda yer aldığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, yeni sezonda Jordan Pickford'ı zorlayacak bir kaleci transfer etmek istiyor.
Football Insider'a göre İngiltere Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Pickford, bu sezon birkaç ciddi hatayla dikkat çekerken form anlamında da istikrarsızdı. Everton da onun formunu yukarı çekecek bir rekabet adına kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Everton kalesinin şu anda iki numarası konumundaki Maarten Stekelenburg'un da sözleşmesinin bitiyor oluşu İngilliz ekibinin arayışlarını hızlandırmasına neden oldu. Everton'ın Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır ile ilgilendiği belirtiliyordu.