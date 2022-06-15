Lincoln Henrique’yi renklerine bağlayan Fenerbahçe şimdi rotasını Bruno Henrique’ye çevirdi. Flamengo’da yaşanan son gelişmeler, bu transferin bitme ihtimalini artırdı. Brezilya ekibi, adı Sarı-Lacivertliler ile de anılan Benfica’nın kanat oyuncusu Everton için kiralama teklifi yapmıştı. Ancak oyuncu bunu geri çevirmişti. Brezilya ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Flamengo bu kez başarılı futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti ve Benfica ile 14 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. Everton’ın da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Brezilya basınına göre Flamengo’nun bu hamlesi, Bruno Henrique’nin yerini doldurmaya yönelik atılmış bir adım.

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Fla’nın Everton transferi sonrası Bruno’nun takımdan ayrılmasına onay vereceği belirtildi. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe’ye transfer olma isteğini Flamengo Yönetimi’ne iletmişti. Kırmızı-Siyahlılar’ın Everton’a imzayı attırdıktan sonra Bruno için Sarı- Lacivertliler’i Brezilya’ya davet etmesi bekleniyor. Fenerbahçe bu transferi 3-4 milyon Euro civarına bitirmek istiyor.

Moussa Sissoko önerildi

Orta saha arayışındaki Fenerbahçe’ye İngiltere’den teklif var. Watford ile Premier Lig’den düşen Moussa Sissoko, menacerler tarafından Sarı- Lacivertliler’e önerildi. Fransız yıldız daha önce de Kanarya’nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Sissoko, 5 sene Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon Euro’ya Watford’a gitmişti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldığı belirtildi. Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus’a sunacak. Jesus’un yanıtına göre girişimler başlayacak.