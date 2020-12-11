Premier Lig'de 12. haftanın en önemli maçlarından birisi Goodison Park'ta oynanacak. Sezona 4'te 4 yaparak harika bir başlangıç yapan ancak bu başarısını sürdüremeyerek 9. sıraya gerileyen Everton, zirve iddiasını sürdüren Chelsea'yi konuk edecek. Merseyside ekibi, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve 22 puanla 3. sırada yer alan Chelsea ise zorlu deplasmandan galip ayrılıp yoluna kayıp vermeden devam etmenin peşinde. Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun'un yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Everton - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

12 Aralık Cumartesi günü oynanacak Everton - Chelsea karşılaşması TSİ 23.00'te başlayacak. Jonathan Moss'un düdük çalacağı 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Everton - Chelsea muhtemel 11'ler:

Everton: Pickford, Godfrey, Mina, Keane, Davies, Allan, Doucoure, Iwobi, Richarlison, Rodriguez, Calvert-Lewin

Chelsea: Mendy, James, Zouma, Silva, Chilwell, Kante, Mount, Kovacic, Pulusic, Werner, Giroud

Ev sahibi Everton'da Gbamin, Coleman ve Digne, Chelsea'de ise Ziyech ile Hudson-Odoi sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta görev alamayacak isimler.

Evinde oynadığı son iki Premier Lig maçını kaybeden 17 puanlı Everton, kötü gidişata Chelsea karşısında son vermek istiyor. Son 2 maçta rakibini evinde devirmeyi başaran Chelsea ise serisini sürdürmenin peşinde olacak.