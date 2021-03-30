Beşiktaş 'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, Premier Lig yolcusu.

İngiliz basını, Beşiktaşlı Larin ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Everton'ın Cenk Tosun karşılığında Beşiktaş'tan son dönemin forma ismi Cyle Larin'i istediğini ileri sürdü.

Haberde İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde Premier Lig'de bekletileri karşılayamayan Cenk Tosun'u mükemmel bir sezon geçiren Kanadalı forvetle takas etmeyi planladığı belirtildi. Öte yandan Everton'ın Larin transferiyle hücumun sağ tarafındaki bölgeye takviye yapabileceği ve hava toplarında da etkili olan Kanadalı futbolcunun Calvert-Lewin ile uyum sağlayabileceğinden bahsedildi.

34 maçta 22 gole katkı

Beşiktaş ile harika bir sezon geçiren Cyle Larin, Süper Lig 'de oynadığı 28 maçta 14 gol ve 4 asistle oynadı. 25 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılarla bu sezon toplamda oynadığı toplam 34 maçta ise 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.







