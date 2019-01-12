Liverpool Echo’nun haberine göre Everton, Cenk’i bonservisiyle satma kararı aldı. Yıldız oyuncuya 20 milyon sterlin fiyat biçen İngiliz ekibi, kiralama tekliflerini ise reddedecek.

Şimdiden birkaç Premier Lig ekibinin, Cenk için Everton’ın kapısını çaldığı belirtiliyor. Ancak bunların hiçbiri bonservisle transfer için değil. Tıpkı Cenk gibi Oumar Niasse da satış listesine kondu. Marco Silva dün düzenlediği basın toplantısında oyuncu almak için önce oyuncu satmaları gerektiğini ifade etmişti. Bu sezon 17 maçta toplam 741 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu 2 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Üç büyüklerin de gündemindeydi!

Cenk Tosun'un adı bu transfer döneminde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak üç büyüklerin, Everton'ın istediği bonservis ücretini karşılaması pek mümkün gözükmüyor. İngiliz ekibi, Cenk transferi için Beşiktaş'a 22 milyon euro ödemişti.

Cenk Tosun'un yerine Belçikalı golcü!

Cenk'i elden çıkarmaya hazırlanan Everton, o bölgeyi yine Premier Lig'den güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi bir numaralı aday. Valencia'nın kiralık sözleşmesini feshetmeyi planladığı Belçikalı golcü, Monaco'nun da radarında. (Ajansspor)



