Everton, Cengiz Ünder’in peşinde

İngiltere Premier Ligi’nde teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti’yi getiren Everton, devre arası transfer döneminde takımı güçlendirmek adına harekete geçti. Forvet hattında görev yapan Cenk Tosun’la yollarını ayıracağı konuşulan Mavi-Beyazlılar’ın, hücumda kanatları güçlendirmek adına listesinin en başına Cengiz’i aldığı öne sürüldü.

Ada’nın en önemli spor kanallarından Sky Sports’un haberine göre Ancelotti, Napoli’yi çalıştırdığı dönemde de Roma’dan çok iyi tanıdığı milli futbolcumuzun transferi için yönetime talepte bulundu. Everton kulübünün yöneticilerinin de, Çizme ekibiyle temasa geçtiği ve pazarlıklara başladığı bildirildi.

Fonseca fazla kullanmadı

Teknik direktör Paulo Fonseca’nın, bu sezonun ilk yarısında sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki oyuncusunu sadece 10 maçta kullanırken, bonservis bedeli olarak Roma’nın 40 milyon Euro (266.9 milyon TL) istediği bilgisine ulaşıldı.

Everton’ın düşünmek için süre istediği ve en kısa sürede Cengiz’in transferinde mutlu sona ulaşmayı hedeflediği öğrenildi. Milli yıldızımızın da, Premier Lig’de oynamaya oldukça sıcak baktığı ve görüşmeleri yakından takip ettiği konuşuluyor.