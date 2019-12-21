Everton-Arsenal maç sonucu: 0-0

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta, Everton ile Arsenal 0-0'lık skorla berabere kaldı.

21 Aralık 2019, Cumartesi 17:30
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Everton-Arsenal maç sonucu: 0-0

Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi göreve getiren Cenk Tosun'un takımı Everton, Mikel Arteta'yla sözleşme imzalayan Arsenal karşılaştı. 

İki takımın da yeni teknik direktörleri karşılaşmayı tribünden takip ederken, 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, sakatlanan Alex Iwobi'nin yerine oyuna 11. dakikada dahil oldu, 80. dakikada ise kenara geldi.

Bu beraberlikle Arsenal puanını 23'e, Everton ise 19'a yükseltti. 


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