Everton Alex Iwobi transferini açıkladı

Premier Lig'de transfer döneminin kapanmasıyla birçok oyuncu için resmi açıklamalar yapılmaya başlandı. Son bomba ise Everton'dan geldi. Maviler Arsenal'in 23'lük Nijeryalısı Alex Iwobi transferini sonlandırdı. Bonservis bedeli ise açıklanmadı.

08 Ağustos 2019, Perşembe 23:32 Son Güncelleme:
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Everton Alex Iwobi transferini açıkladı

Everton Alex Iwobi transferini resmen açıkladı.

Maviler, Arsenal'in yetenekli Nijeryalı kanat forveti Alex Iwobi'yi transfer etti. 23 yaşındaki oyuncunun Londra ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Transferin ne kadar bonservis ödenerek yapıldığı ise açıklanmadı ancak İngiliz medyasında rakamın 40 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Iwobi 2024'e kadar geçerli olacak kontrata imza attı.

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