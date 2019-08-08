Everton Alex Iwobi transferini açıkladı

Everton Alex Iwobi transferini resmen açıkladı.

Maviler, Arsenal'in yetenekli Nijeryalı kanat forveti Alex Iwobi'yi transfer etti. 23 yaşındaki oyuncunun Londra ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Transferin ne kadar bonservis ödenerek yapıldığı ise açıklanmadı ancak İngiliz medyasında rakamın 40 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Iwobi 2024'e kadar geçerli olacak kontrata imza attı.