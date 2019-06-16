Galatasaray’a Ever Banega’dan müjdeli haber geldi. Sevilla’nın Arjantinli yıldızı, sarı-kırmızılı takıma gelme konusunda yeşil ışık yaktı.

Boca Juniors’ın da ilgilendiği Banega ne ülkesine dönmeye ne de Sevilla ile yeni mukavele yapmaya sıcak bakıyor. Banega, Galatasaray’ın ilgisinden memnun olduğunu belirtirken, “Hem teklif çok güzel hem de Galatasaray’da oynamak heyecan verici” dedi.

Menajerine, sarı-kırmızılılarda oynayabileceğini söyleyen Banega’nın, 4 senelik bir kontrat istediği öğrenildi.

Galatasaray’da Ndiaye’nin ayrılığı sonrası 8 numaralı pozisyon için bu futbolcunun ismi ağırlık kazanırken, Sevilla ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Banega için istenen bonservisin 5 milyon euro olduğu belirtildi.

Cim-Bom ise bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. (Milliyet)