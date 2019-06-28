Galatasaray’a müjde... Ever Banega transferinde Cim Bom artık sona çok yaklaştı... Sarı-Kırmızılılar’ın el sıkıştığı Arjantinli futbolcu için 7 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Sevilla ile pazarlıklar devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübü, Eibar’dan merkez orta saha oyuncusu Joan Jordan’ı transfer etti. Jordan’ı Banega’nın yerine düşünen Sevilla, böylece Arjantinli yıldızın ayrılığına da bir anlamda onay vermiş oldu. Böylece Galatasaray’ın pazarlıkta eli daha da güçlendi. Sarı-Kırmızılılar, 4-5 milyon Euro aralığında bir bonservis ödeyerek işi bitirmeye hazırlanıyor.

Hemen kampa katılabilir

Diğer taraftan Banega’nın da yıllık 3-3.5 milyon Euro arasında bir ücret karşılığında Galatasaray’a, “Evet” dediği, gelen haberler arasında. Resmi imza için artık kulüplerin anlaşması bekleniyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Copa America’da mücadele eden Arjantin Milli Takımı’nın kadrosunda yer almaması, sezonu birçok önemli yıldızından yoksun açacak olan Galatasaray için de pozitif bir detay olarak görülüyor.

Bu ne hâl Banega!

Adı hem Galatasaray’la anılan hem de saçını ilginç renklere boyatan oyuncular kervanına son olarak Ever Banega eklendi. Tecrübeli futbolcu, saçını açık mavi renge boyatırken, arasına da iki mor şerit çektirdi. Kuaföründen son görüntüsünü paylaşan Banega’nın yeni imajı, takipçileri tarafından beğenilmedi. Galatasaray’ın transfer gündemindeki bir diğer yıldız Ryan Babel de kırmızı saçlarıyla dikkat çekiyor. Aslan’ın forvet adaylarından Chicharito da kırmızı renk saçı tercih edenlerden. Meksikalı yıldız zaman zaman sarı saç da kullanıyor.