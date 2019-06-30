Ever Banega'da mutlu son!

Sarı-Kırmızılılar, Ever Banega ile el sıkıştı, Sevilla ile görüşmeler de son aşamaya geldi. Galatasaray, Arjantinli yıldızın evraklarını yetiştirip transferi önümüzdeki hafta içerisinde resmen açıklamak için geri sayıma geçti.

30 Haziran 2019, Pazar 06:01
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Ever Banega'da mutlu son!

Aslan’a Banega müjdesi... Sarı-Kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Arjantinli yıldızla ilgili tüm pürüzleri çözen Galatasaray Yönetimi, Sevilla ile gerçekleşen görüşmelerde de son aşamaya geldi. Tarafların artık ödeme takvimi üzerinde konuşmalar yaptığı ifade ediliyor. Galatasaray Yönetimi’nin planı, tüm evrakları yetiştirerek Banega transferini önümüzdeki hafta içerisinde resmen açıklamak. Böylece tecrübeli futbolcu, 4 Temmuz itibarıyla sezonu açacak olan Galatasaray’ın idmanlarına katılarak takım arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı bulabilecek.

Artık 10 değil, 8 numara!

Galatasaray’ın bu transfer için Sevilla kulübüne 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuya da senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret vereceği belirlendi. Aslan’ın hocası Fatih Terim, Banega’yı yeni sezonda Ndiaye’nin yerine kullanmayı düşünüyor. Galatasaray’ın yeni 8 numarası olarak görev yapması beklenen Tangocu, aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

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