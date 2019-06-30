Aslan’a Banega müjdesi... Sarı-Kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Arjantinli yıldızla ilgili tüm pürüzleri çözen Galatasaray Yönetimi, Sevilla ile gerçekleşen görüşmelerde de son aşamaya geldi. Tarafların artık ödeme takvimi üzerinde konuşmalar yaptığı ifade ediliyor. Galatasaray Yönetimi’nin planı, tüm evrakları yetiştirerek Banega transferini önümüzdeki hafta içerisinde resmen açıklamak. Böylece tecrübeli futbolcu, 4 Temmuz itibarıyla sezonu açacak olan Galatasaray’ın idmanlarına katılarak takım arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı bulabilecek.

Artık 10 değil, 8 numara!

Galatasaray’ın bu transfer için Sevilla kulübüne 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuya da senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret vereceği belirlendi. Aslan’ın hocası Fatih Terim, Banega’yı yeni sezonda Ndiaye’nin yerine kullanmayı düşünüyor. Galatasaray’ın yeni 8 numarası olarak görev yapması beklenen Tangocu, aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.