Fernando Reges’in yerine düşünülen isimlerin arasında ilk sırada yer alan Ever Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli oyuncunun kulübü Sevilla’nın sportif direktörlüğünü yürüten Monchi, İspanyol ekibinin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

50 yaşındaki futbol adamı, “En kısa zamanda takımımızdan ayrılan isimler olacak. Sevillalı birçok oyuncunun geleceği için artık net bir şey söyleyemiyoruz. Onlar için gelecek tüm tekliflere açığız. Alacağımız her teklifi değerlendirme altına alacağız” dedi.

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