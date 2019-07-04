Ever Banega transferiyle ilgili son dakika açıklaması!

La Liga ekiplerinden Sevilla'nın sportif direktörlüğünü yürüten Monchi, Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Ever Banega ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir son dakika açıklaması yaptı. Takımın yeni oyuncuları Joan Jordan ve Diego Carlos'un imza töreninde konuşan 50 yaşındaki futbol adamı, 31 yaşındaki Arjantinliyi kesinlikle göndermek istemediklerini söyledi.

"Banega'nın bedavaya gideceğini veya satılacağını asla düşünmedim." diyen Monchi, "Onunla görüştüğümde yeni sezon için çok motive olduğunu gördüm. Zaten kendisi hiçbir zaman satış listesinde olmadı. Onunla görüştüm, onu ikna olmuş gördüm. Ever, önümüzdeki sezona ait projenin temel parçalarından biri. Umuyorum ki kendisiyle uzun yıllar birlikte oluruz. Bu sürekliliğin devam edip etmeyeceğini ise birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Monchi'nin bu sözleri, Cim Bom'un Banega transferinin zora girdiği şeklinde yorumlandı. Endülüs kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi kalan yıldız ismin güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 15 milyon euro.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler