Ever Banega Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray’ın bir süredir peşinde olduğu Ever Banega’nın transferinde artık sona doğru gelinirken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sevilla kulübü, bir flaş hamlede bulundu. İspanyol temsilcisi, 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 3 milyon Euro verdiği Banega’yı bir sezon daha takımda kalması adına yeni sözleşme teklif etti. Arjantinli oyuncuya 2021’e kadar takımda kalması için 2 milyon Euro yıllık ücret verilerek, maaşında indirime gitmesi istendi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu ise bunu kabul etmeyerek, gemileri yaktı. Aslan’ın, 30 yaşındaki futbolcuya teklifi ise 3 yıllık anlaşma ve yıllık 3.5 milyon Euro.

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