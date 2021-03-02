Koridorlarda görünmez bir şekilde dolaş sonra nefret çivileri ile saldır. Evelynn dendiğinde akla gelen taktiklerden biridir. K/DA'nın bir üyesi olan şampiyon popülerliğini de iyice arttırmıştır. Evelynn karakterinin yeni sezonda yetenek ve rün rehberini, şampiyon hakkında yapılan değişiklikleri hazırladık.

Azabın Kucağı Evelynn

Runeterra'nın karanlık köşelerinde gizlenen acımasız bir iblis, Evelynn... Her zaman avucuna düşüreceği yeni kurbanlarını arıyor. Avlarını kendine çekerken bir kadının dolgun hatlarını taklit ediyor. Avı ona yaklaşıp cazibesine yenik düştüğü anda ise şeytani yüzü ortaya çıkıyor ve Evelynn, kurbanlarına akla gelmeyecek işkenceler yapıyor.

Evelynn için bu avlanma seremonisi sadece birer kaçamaktan ibarettir. Runeterra'nın geri kalanı için farklı planları olduğu kesin. Şehvet insanın başını döndürür, birini öylesine arzulamanın bedeli ağır olabilir. Evelynn'in hikayesi de tam olarak burada başlar.

Azabın Kucağı Evelynn Oynanış Biçimi

Ganglerde pasif yeteneği olan İblis Gölge, çok büyük avantaj sağlamaktadır. Şampiyon bir hedefe saldırmadan veya büyü kullanmadan 4 saniye içerisinde İblis Gölge aktif olur. Rakipler kendisine saldırdığında ise 1.5 saniyeliğine İblis Gölge yeteneğinden çıkar. Ayrıca şampiyonun can değeri düştüğünde Evelynn kendini iyileştirir. Yetenek 6. seviyeden sonra kamuflaj etkisi kazanır.

Klavyeden Q ile aktif olan yetenek Nefret Dikeni, şampiyonun kamçısını hedef yönde saldırarak çarpan ilk hedefe büyü hasarı verir. Sonraki 3 büyü veya saldırısının fazladan büyü hasarı verir. Bu yetenek 3 kere kadar kullanılabilir. Yeniden kullanımda ise en yakın hedefe dikenler gönderir. Bu dikenler isabet ettikleri bütün birimlere büyü hasarı verir.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Yürek Yakan, şampiyon, hedefindeki rakibi ya da canavarı 5 saniyeliğine lanetler. Hedefe bir normal saldırı ya da yetenek isabet ettirirse lanet kırılır. Böylece mana bedelini geri kazanır. Aynı zamanda yetenek kısa süreliğine hedefi %65 yavaşlatır. Rakip söz konusu olduğunda büyü direncini 4 saniyeliğine en fazla %35 azaltır.

Klavyeden E yeteneği Kırbaç, şampiyon bir hedefi kamçılarıyla kırbaçlayarak isabet etkileri uygular. Böylece eş değer büyü hasarı verir. Sonraki saldırısında ise 2 saniyeliğine %30 hareket hızı sağlar. İblis Gölge yeteneği aktif olursa Kırbaç‘ın bekleme süresini sıfırlar. Kırbaç güçlendiği zaman rakibine ulaşır ve büyü hasarı verir.

Son olarak klavyeden R yeteneği Dul Bırakan, şampiyon şeytani yanını ortaya çıkarır. Böylece hedef alınmaz hale gelir. Önündeki rakipler tek tek düşerken, gerideki bir noktada tekrar belirir. Önündeki hedeflere büyü hasarı verir.

Azabın Kucağı Evelynn S11 Rün Dizilimi

K/DA grubunun diğer bir üyesi olan Evelynn şampiyonunun S11 yeni sezon rün dizilimi;

Hâkimiyet

Elektrik Ver

Ani Darbe

Gözyuvarı Koleksiyonu

Açgözlü Avcı

İlham

Sihirli Pabuçlar

Kozmik Sezgi ayrıca;

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Azabın Kucağı Evelynn S11 Yetenek Skilleri

Evelynn skilleri sayesinde her lane'e koşa koşa girebilirsiniz. Her ne kadar canı az görünse de ultisi sayesinde takımı tanklayacaktır. Jungle'ı sevdiren şampiyonlardan biri olan Evelynn S11 yetenek skilleri dağılımı ise;

Nefret Dikeni: 1- 4- 5- 7- 9

Yürek Yakan: 3- 14- 15- 17- 18

Kırbaç: 2- 8- 10- 12- 13

Dul Bırakan: 6- 11- 16

Azabın Kucağı Evelynn S11 Counter Pickler

Evelynn zayıf olduğu ve dikkat etmesi gereken şampiyonlar;

Anivia

Heimerdinger

Kassadin

Ryze

Rek'Sai

Azabın Kucağı Evelynn Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Lich Boğan

Gece Tırpanı

Sihirbaz Pabuçları

Morellonomikon

Hiçlik Değneği

Rabadon'un Şapkası

Azabın Kucağı Evelynn Kostümleri

Evelynn kostümleri de en az kendisi kadar korkunç, ateşli ve saldırgan. Tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Gölge Kostümü

Maskeli Kostümü

Tangocu Kostümü

Kasa Hırsızı Kostümü

Kanlı Ay Kostümü

K/DA Popstar Kostümü

K/DA More Kostümü