Evelynn Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Evelynn İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Koridorlarda görünmez bir şekilde dolaş sonra nefret çivileri ile saldır. Evelynn dendiğinde akla gelen taktiklerden biridir. K/DA'nın bir üyesi olan şampiyon popülerliğini de iyice arttırmıştır. Evelynn karakterinin yeni sezonda yetenek ve rün rehberini, şampiyon hakkında yapılan değişiklikleri sizler için derledik. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Koridorlarda görünmez bir şekilde dolaş sonra nefret çivileri ile saldır. Evelynn dendiğinde akla gelen taktiklerden biridir. K/DA'nın bir üyesi olan şampiyon popülerliğini de iyice arttırmıştır. Evelynn karakterinin yeni sezonda yetenek ve rün rehberini, şampiyon hakkında yapılan değişiklikleri hazırladık.
Azabın Kucağı Evelynn
Runeterra'nın karanlık köşelerinde gizlenen acımasız bir iblis, Evelynn... Her zaman avucuna düşüreceği yeni kurbanlarını arıyor. Avlarını kendine çekerken bir kadının dolgun hatlarını taklit ediyor. Avı ona yaklaşıp cazibesine yenik düştüğü anda ise şeytani yüzü ortaya çıkıyor ve Evelynn, kurbanlarına akla gelmeyecek işkenceler yapıyor.
Evelynn için bu avlanma seremonisi sadece birer kaçamaktan ibarettir. Runeterra'nın geri kalanı için farklı planları olduğu kesin. Şehvet insanın başını döndürür, birini öylesine arzulamanın bedeli ağır olabilir. Evelynn'in hikayesi de tam olarak burada başlar.
Azabın Kucağı Evelynn Oynanış Biçimi
Ganglerde pasif yeteneği olan İblis Gölge, çok büyük avantaj sağlamaktadır. Şampiyon bir hedefe saldırmadan veya büyü kullanmadan 4 saniye içerisinde İblis Gölge aktif olur. Rakipler kendisine saldırdığında ise 1.5 saniyeliğine İblis Gölge yeteneğinden çıkar. Ayrıca şampiyonun can değeri düştüğünde Evelynn kendini iyileştirir. Yetenek 6. seviyeden sonra kamuflaj etkisi kazanır.
Klavyeden Q ile aktif olan yetenek Nefret Dikeni, şampiyonun kamçısını hedef yönde saldırarak çarpan ilk hedefe büyü hasarı verir. Sonraki 3 büyü veya saldırısının fazladan büyü hasarı verir. Bu yetenek 3 kere kadar kullanılabilir. Yeniden kullanımda ise en yakın hedefe dikenler gönderir. Bu dikenler isabet ettikleri bütün birimlere büyü hasarı verir.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Yürek Yakan, şampiyon, hedefindeki rakibi ya da canavarı 5 saniyeliğine lanetler. Hedefe bir normal saldırı ya da yetenek isabet ettirirse lanet kırılır. Böylece mana bedelini geri kazanır. Aynı zamanda yetenek kısa süreliğine hedefi %65 yavaşlatır. Rakip söz konusu olduğunda büyü direncini 4 saniyeliğine en fazla %35 azaltır.
Klavyeden E yeteneği Kırbaç, şampiyon bir hedefi kamçılarıyla kırbaçlayarak isabet etkileri uygular. Böylece eş değer büyü hasarı verir. Sonraki saldırısında ise 2 saniyeliğine %30 hareket hızı sağlar. İblis Gölge yeteneği aktif olursa Kırbaç‘ın bekleme süresini sıfırlar. Kırbaç güçlendiği zaman rakibine ulaşır ve büyü hasarı verir.
Son olarak klavyeden R yeteneği Dul Bırakan, şampiyon şeytani yanını ortaya çıkarır. Böylece hedef alınmaz hale gelir. Önündeki rakipler tek tek düşerken, gerideki bir noktada tekrar belirir. Önündeki hedeflere büyü hasarı verir.
Azabın Kucağı Evelynn S11 Rün Dizilimi
K/DA grubunun diğer bir üyesi olan Evelynn şampiyonunun S11 yeni sezon rün dizilimi;
Hâkimiyet
Elektrik Ver
Ani Darbe
Gözyuvarı Koleksiyonu
Açgözlü Avcı
İlham
Sihirli Pabuçlar
Kozmik Sezgi ayrıca;
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 6 Büyü Direnci
Azabın Kucağı Evelynn S11 Yetenek Skilleri
Evelynn skilleri sayesinde her lane'e koşa koşa girebilirsiniz. Her ne kadar canı az görünse de ultisi sayesinde takımı tanklayacaktır. Jungle'ı sevdiren şampiyonlardan biri olan Evelynn S11 yetenek skilleri dağılımı ise;
Nefret Dikeni: 1- 4- 5- 7- 9
Yürek Yakan: 3- 14- 15- 17- 18
Kırbaç: 2- 8- 10- 12- 13
Dul Bırakan: 6- 11- 16
Azabın Kucağı Evelynn S11 Counter Pickler
Evelynn zayıf olduğu ve dikkat etmesi gereken şampiyonlar;
Anivia
Heimerdinger
Kassadin
Ryze
Rek'Sai
Azabın Kucağı Evelynn Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Lich Boğan
Gece Tırpanı
Sihirbaz Pabuçları
Morellonomikon
Hiçlik Değneği
Rabadon'un Şapkası
Azabın Kucağı Evelynn Kostümleri
Evelynn kostümleri de en az kendisi kadar korkunç, ateşli ve saldırgan. Tüm kostümler;
Klasik Kostüm
Gölge Kostümü
Maskeli Kostümü
Tangocu Kostümü
Kasa Hırsızı Kostümü
Kanlı Ay Kostümü
K/DA Popstar Kostümü
K/DA More Kostümü