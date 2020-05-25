Labada otu ya da evelik otu şeklinde isimlendirilen bu bitki, oldukça uzun zamanlardan beri bilinen bir çeşittir. Eski zamanlardan beri bilinen bu ot, kanı temizleme adına oldukça faydalı bir bitkidir. Mikroplardan arınmaya yardımcı olan bu bitki, faydalarından ötürü çok uzun senelerden beri kullanılmaktadır. Evelik otunun boyu bir metreyi geçmez. Bununla beraber kısa boylu bitkidir. Görünüm itibarıyla ıspanağa benzese de özel şekilde yetiştirilmesine gerek yoktur. Çünkü bu bitki kendi kendine yetişen bir ottur.

Evelik otu, özel bir bakım gerektirmeyen bir ot olmakla beraber, yabani olmasından ötürü kolayca bulunabilir. Taze şekilde veya çay olarak tüketilen bu bitki sayesinde mide problemlerinden gribe kadar birçok soruna çözüm olmaktadır. Bu otun, kökleri ve yaprakları ilaç yapımı için kullanılmaktadır.

Evelik otu nedir?

Evelik otu; labada, efelek, evelik, develik şeklinde de isimlendirilen bir ot olarak tanımlanabilir. Bunların yanı sıra Latin dilinde; patiencedock, rumex patientia, patience gibi adlarla da tanımlanmaktadır. Evelik otunun familyası ise karabuğdaygillerdir. Evelik otunun görünümü kuzukulağına benzediği için genellikle de kuzukulağı ile karıştırılmaktadır. Ancak bu ot, kuzukulağına göre daha geniş yapraklı olup daha koyu yeşil tonlarına sahiptir. Yeşil ve ufak çiçek açan ot, çiçeklerinde olgunlaşan tohumlar ile yayılarak yetişir.

Evelik otunun faydaları nelerdir?

Evelik otu; bağırsak problemi yaşayan kişilere tam anlamıyla bir çözümdür. Çünkü evelik otu boşaltım problemi yaşayan kişilerin daha kolay bir şekilde tuvalete çıkmasına destek olur. Bu otun tüketilmesiyle beraber hemoroid veya kabızlıktan kurtulmak mümkün olacaktır. Bunların yanı sıra evelik otunun faydaları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

Evelik otu, kanın temizlenmesi için oldukça önemli bir role sahiptir.

Evelik otu; egzama, mantar gibi cilt problemlerine çözüm olur.

İçeriğinde yer alan C vitamini sayesinde kış hastalıklarından kurtulmanın yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olacaktır.

Romatizmal ağrılara oldukça iyi gelen evelik otunun bir diğer faydası kadınsal rahatsızlıklara iyi geldiğidir.

İştah açan etkisi bulunur.

Vücutta bulunan toksinlerin dışarı atılmasına destek olur.

Vücutta çıban oluşması durumunda, çıbanın daha kısa zamanda olgun hale gelerek iyileşmesine katkı sağlar.

Evelik otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Evelik otunun pek çok faydaya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Birçok soruna deva olan bu otun işe yaraması için çiğ şekilde tüketilmesi önemlidir. Çiğ şekilde tüketilen evelik otunun, iştahı açmaktadır. Evelik otu, ıspanak gibi harmanlanarak da tüketilebilir. Bu şekilde kabızlık sorununa iyi gelen evelik otu hemoroid problemini çözebilir.

Evelik otu, cilt yaralarına ve cilt problemlerine de iyi gelen bir bitki türüdür. Bu yüzden evelik otu ile iyileştiren bir macun yapılabilir. Yara üstüne sürülen evelik otu macunu sayesinde yaranın oldukça kısa bir zamanda iyileşeceğini fark etmek mümkün olacaktır. Evelik otu macunu yapmak adına ilk önce belli bir miktar evelik otunu derin kase içerisine alıp ezmek gerekir. İyice ezilen evelik otu içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı eklenmeli. Ardından yara olan bölgeye sürülmeli ve çok zaman geçmeden ılık su ile yıkanmalıdır. Bu şekilde yaranın iyileşme süresi kısalacaktır.

Evelik otunu çay şeklinde kullanarak da faydalarından en üst seviyede yararlanmak mümkündür. Bir litre su, ısıtıldıktan sonra içerisine evelik otu atılarak kaynatılmalıdır. 5 dakika kadar bekletilen çayda evelik otunun rengi oluşacaktır. Daha sonra süzülerek içilebilecektir. Bu çay sayesinde kişinin kanı temizlenecektir.

Evelik otunun kökü de kendisi kadar şifalıdır. Evelik otunun kökü ile yapılacak olan çay sayesinde mide ve bağışıklık problemlerinden kurtulmak mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, evelik otunun kökünün çok iyi bir şekilde yıkanmasıdır. Bu şekilde evelik otunun kökü kıyılarak, bir bardak su ile kaynatılmalıdır. Evelik otu çayının bu şekilde mide sorunlarına çözüm olacağını söylemek kesindir. Aynı işlem tohumlar için de geçerli olacaktır.