Evden siparişler doludizgin

Koronavirüs dönemi ile birlikte ofisler eve taşındı. Durum böyle olunca evlerden verilen ofis malzemelerinin siparişlerinde de büyük bir artış yaşanıyor. Ancak en fazla artış yazıcı satışlarında. Ofix.com Kurucu Ortağı Alptekin Yıldız, “Son bir ayda evlerden verilen yazıcı siparişleri yüzde 600, ofis sandalyesi satışları yüzde 400 arttı. Onları Türk kahvesi, küp şeker, kâğıt havlu ve A4 kağıtları takip etti” dedi.

Koronavirüs döneminde salgının etkisinden kurtulmak için çok sayıda işletme kendi önlemlerini aldı. Çok sayıda ofis ve üretim tesisi ya çalışmalarına ara verdi ya da bu süreci evlerinden yürütmeye başladı. Binlerce çalışan da evlerini ofise çevirdi. Toplantılara evden katılıp, evrakları uzaktan düzenledi. Durum böyle olunca evlerden verilen ofis siparişlerinde büyük bir artış yaşandı. Bu süreçte yazıcı satışları yüzde 600, ofis sandalyesi satışları ise yüzde 400 artış gösterdi.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞMEDİ

Mart ayının ilk günlerinden itibaren salgının yayılması ile birlikte şirketlerin hızla evden çalışma modeline geçtiğini söyleyen Ofix.com Kurucu Ortağı Alptekin Yıldız, ”Verilen siparişlere baktığımızda çok sayıda kullanıcının ofislerdeki alışkanlıklarını evlerine taşıdığını gördük. Evlerden verilen siparişlerde Türk Kahvesi, küp şeker, kağıt havlu ve A4 kağıtları başı çekti. Fotokobi kağıdı ve kırtasiye ürünlerindeki talep artışında eğitim sürecinin de bu süre boyunca evlere taşınması etkili oldu. Verilere göre bu dönemde ofise dönüşen evler en fazla Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş ve Şişli oldu” şeklinde konuştu.

ÜRÜNLER DEĞİŞTİ

Bu dönemde müşteriler tarafından verilen siparişlerde hızlı bir artış gözlemlediklerini ve daha önce listelerinde bulunmayan ürünleri de satmaya başladıklarını belirten Yıldız, “Daha önce ne kadar müşterilerimizin ofis malzemesi ihtiyacını karşılasak da bu dönemde bir e-ticaret şirketi olarak bu durumu değiştirdik. Ürünlerimizin arasına un, yağ, makarna, reçel, zeytin ve salça gibi temel ihtiyaç malzemelerini de ekledik. Müşterilere 7 bin çeşit ürün sunuyoruz ancak bu ürünlere olan talep ilk andan itibaren hızla arttı” diye konuştu.

E-TİCARET İÇİN FIRSAT

Salgın döneminde müşterilerin teslimat süresine ve şekline çok daha fazla dikkat ettiğini söyleyen Alptekin Yıldız, “Biz, diğer e-ticaret firmaları gibi bir kargo şirketi ile çalışmak yerine kendi teslimat sistemimizi kurduk. Bu nedenle çok daha hızlı ve problemsiz bir süreç yönettik. Çok hızlı şekilde teslimatları müşterilere ulaştırdık” dedi. Bu dönemde e-ticaret sektörünün büyük bir ivmelenme yaşadığını belirten Yıldız, “Toplam perakende içinde e-ticaretin payı hala çok düşük. Dünyadaki diğer örneklere baktığımızda daha gidecek çok yolumuz var ama bu süreç e-ticaretin büyümesi için önemli gelişmelere neden oldu” ifadelerini kullandı.

(Hürriyet)