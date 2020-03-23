#evdekifanatikler başlıyor!

#EvdeKal'an FANATİK'ler formalı fotoğraflarınızı veya koleksiyonunuzu #evdekifanatikler etiketiyle bize gönderin; hem gazeteniz Fanatik'te hem de fanatik.com.tr'de yayınlayalım!

23 Mart 2020, Pazartesi 15:47 Son Güncelleme:
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#evdekifanatikler başlıyor!

#EvdeKal'an FANATİK'ler formalı fotoğraflarınızı veya koleksiyonunuzu #evdekifanatikler etiketiyle takımınıza mesaj vererek gönderin; hem gazeteniz Fanatik'te hem de fanatik.com.tr'de yayınlayalım!

Yapmanız gerekenler;

Fotoğrafınız bu paylaşımın altına gönderirken; adınız-soyadınız, yaşınız ve yaşadığınız şehir ile birlikte tuttuğunuz takıma mesaj vererek yollamayı unutmayın.

Bir kez daha hatırlatıyoruz "Sevdikleriniz için '#EvdeKal' Türkiye!

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