evdekifanatikler başlıyor!

#EvdeKal'an FANATİK'ler formalı fotoğraflarınızı veya koleksiyonunuzu #evdekifanatikler etiketiyle takımınıza mesaj vererek gönderin; hem gazeteniz Fanatik'te hem de fanatik.com.tr'de yayınlayalım!

Yapmanız gerekenler;

Fotoğrafınız bu paylaşımın altına gönderirken; adınız-soyadınız, yaşınız ve yaşadığınız şehir ile birlikte tuttuğunuz takıma mesaj vererek yollamayı unutmayın.

Bir kez daha hatırlatıyoruz "Sevdikleriniz için '#EvdeKal' Türkiye!







