CANLI - İstanbul trafik yoğunluğu
Corona Virüs nedeniyle herkesim Evdekal çağrısı yaparken İstanbullular dışarıya çıkmaya devam ediyor. Saat 12:14 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 15 olduğu görüldü. Ayrıca canlı İstanbul trafik yoğunluğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
Evdekal deniyor ama İstanbullular dışarıya çıkmaya devam ediyor. Corona Virüs nedeniyle önlemler üst düzeye çıkarılmış durumda.
Hatta, İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı. Ancak İstanbul'daki vatandaşlar bu durumu çok ciddiye almıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritası bunun en büyük göstergesi. Bugün saatler 12:14'ü gösterdiğinde trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak gözlendi.
Evdekal çağrılarına kulak asmayan İstanbullular trafiğe çıkmaya devam ediyor.
Bu arada İstanbul'da kötü havaya rağmen trafik yoğunluğunun sahil taraflarında olması ise dikkat çekiyor.
Ayrıca canlı İstanbul trafik yoğunluğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
CANLI İSTANBUL TRAFİK HARİTASI