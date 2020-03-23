CANLI - İstanbul trafik yoğunluğu

Evdekal deniyor ama İstanbullular dışarıya çıkmaya devam ediyor. Corona Virüs nedeniyle önlemler üst düzeye çıkarılmış durumda.

Hatta, İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı. Ancak İstanbul'daki vatandaşlar bu durumu çok ciddiye almıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritası bunun en büyük göstergesi. Bugün saatler 12:14'ü gösterdiğinde trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak gözlendi.

Evdekal çağrılarına kulak asmayan İstanbullular trafiğe çıkmaya devam ediyor.

Bu arada İstanbul'da kötü havaya rağmen trafik yoğunluğunun sahil taraflarında olması ise dikkat çekiyor.

Ayrıca canlı İstanbul trafik yoğunluğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...