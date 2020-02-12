Evde Zayıflamak İçin Egzersiz Hareketleri - Evde Göbek Eritin

Kilo sorunu olan ve kiloya bağlı olarak sağlık sorunları ile uğraşan birçok kişi kilo verme konusunda çeşitli alternatifleri değerlendiriyor. Kilolu olmak birçok kişi psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyen bir durum olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle yeterli zamanı olan kişiler spor salonlarında yeterli zamanı olmayan kişiler de ev ortamında çeşitli hareketler yaparak zayıflamak için önemli adımlar atıyorlar.

Evde Göbek Eriten Hareketler

Göbek eritmek için ne yapılmalı sorusunu soran birçok kişi mevcut. Ev ortamında göbek eritmenin en etkili yolu göbek eritme egzersizlerinin yapılmasıdır. Bunun için pahalı zayıflama ürünleri almaya gerek kalmadan yapılacak düzenli birkaç hareket ile göbek eritme imkanlarından yararlanılabiliyor. Günlük olarak yarım saatlik planlı ve düzenli bir çalışma ile göbek eritmek mümkün hale gelebiliyor.

Zayıflamak isteyen kişiler yapacakları egzersizlerin tekrar ve setlerini kendilerine göre ayarlayarak verimli bir çalışma ile hedefe ulaşabiliyorlar. Ancak uzmanların bu konudaki önerisi evde yapılacak olan egzersizler için haftada 4 ya da 5 gün yarım saati geçmeyecek şekilde zaman ayrılması yönünde. Bu vesile ile kişilerin kasları hem egzersiz yapmaya alışır hem de verilecek kilo konusunda sağlıklı adımlar atılmış olunur.

Evde Göbek Eritme Egzersizleri

Ev ortamında göbeklerin erimesini sağlayan birçok egzersiz söz konusudur. Bu egzersizlerin başında plank top geliyor. Plank top egzersizi ile ayaklar kalça genişliğinde açılarak yüksek plank pozisyonu alınır. Sonraki aşamada ise tek el ile çapraz omza temas edilir. Bu işlem eller değiştirilerek yapılır. Bu egzersizi yaparken karın ve kalçaların sıkı olmasına dikkat edilmelidir.

Plank Up Hareketi İle Göbek Eritme

Bu hareket ile ayaklar kalça genişliğinde açılarak yüksek plank pozisyonu alınır. Tek kol dirsekten itibaren yere konur. Daha sonra diğer kol ile aynı hareket tekrar edilir. Bu egzersizi yaparken de kalça ve karın kısmının sıkı olmasına azami dikkat edilmesi gerekiyor.

Warrior Balance Egzersizi

Bu egzersiz 20 saniye ara ile 3 set 15 tekrar olarak şekilde yapılmalıdır. Bu egzersiz için kişi sol ayağının üzerinde dururken sağ bacağın sağ diz hizasına gelecek şekilde kaldırılır. Vücudun üst kısmı ile karşı kısma uzanma işlemi yapılırken sağ bacak ile yer paralel olacak şekilde sağ bacak geriye doğru uzatılır. Kollar ile de denge sağlanmalıdır. 1 saniyelik duruş sonrasında başlangıç noktasına geri gelinmelidir. Hareket sonraki aşamada diğer bacak ile de yapılmalıdır.

Down Dog Abs İle Göbek Eritme

Down dog abs egzersizi 3 set 15 tekrar olacak şekilde 20 saniye ara ile gerçekleştirilmelidir. Öncelikle sağ bacak havada olacak şekilde down dog abs duruşuna geçilir. Sonraki aşamada ise diz göğüs kısmına gelecek şekilde çekilir. Bu işlem için 1 saniye beklenir ve sonrasında ilk pozisyona yeniden dönülür.

İkinci işlem olarak diz sağ dirseğe gelecek şekilde çekilir ve bekleyerek geri dönülür. Bu işlem sonrasında bu sefer de diz sol dirseğe gelecek şekilde çekilir ve beklenerek geri dönülür. Hareket her iki bacak ile de tekrar edilir.

Mountain Climber

Mountain climber diğer egzersizlerde olduğu gibi 3 set 15 tekrar şeklinde 20 saniye ara ile yapılmalıdır. Egzersize yüksek plank duruşu ile başlanır. Sağ bacak göğüs kısmına çekilir. Aynı anda sol bacak da ayak parmakları ile yere sabit olmalıdır. Yerde koşu yapılıyormuş gibi harekete devam edilmelidir.

Ev ortamında bu egzersizlerin doğru teknik ve doğru tekrarlar ile yapılması durumunda göbek eritme konusunda önemli bir aşama kat ediliyor. Set ve tekrarların aksatılmadan yapılması oldukça önemlidir.