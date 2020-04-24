Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin püf noktaları nelerdir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pastanelerde veya fırınlarda sadece 1 ay bulunan Ramazan pidesini evde yaparak bu geleneksel lezzeti yılın her mevsiminde tüketmek mümkün. Corona virüsü sebebiyle vatandaşlar evde ramazan pidesi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle evde kendi malzemeleri ve imkanları ile pide yapmak isteyenlerin sayısı artıyor.

Peki, Evde Ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır? İşte yumuşacık, kolay ve lezzetli Ramazan pidesi yapılışı.

Ramazan pidesi için malzemeler neler?

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Hamura sekil vermek için;

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su

(Unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)

ÜSTÜNE SÜRMEK İÇİN MALZEMELER

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

İsteğe göre çörek otu veya susam

Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?

Azar azar eklediğiniz un ve tuz ilavesiyle hamur karışımını toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Ayrı ve temiz bir kaba aldığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örttükten sonra mayalanması için oda ısısında 30 dakika kadar bekletin. Yumurta sarısı, ayçiçek yağı ve yoğurdu küçük bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamuru, yağlı kağıt serilmiş ve üzeri hafif unlanmış fırın tepsisi üzerine alın. Elinizi yumurtalı ve yağlı karışıma batırıp hazırladığınız hamuru büyüterek açtırın. Hamurun üzerine çok fazla bastırmadan bir bıçak ucu yardımıyla küçük kareler ya da baklava dilimleri oluşturun. Pide formunu alan hamuru, fırın tepsisinde ikinci kez 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Üzerine yumurta sarılı karışımı sürüp çörek otunu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıp kabarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız sıcak pidenin üzerine arzuya göre hafifçe su serpip temiz bir bezle sardıktan sonra ilk sıcaklığı gidene kadar bekletin. Dilimledikten sonra servis edin.

Ramazan pidesinin püf noktaları nelerdir?

Pek çok hamur işinde olduğu gibi Ramazan pidesinin de püf noktası yoğurma işleminde gizli. Bu nedenle yoğurma işlemini en az 10 dakika kadar sürdürmeniz gerekli, böylece hamurun içerisinde yer alan mayanın işlevini yerine getirmesini sağlayabilirsiniz. Biraz daha yumuşak bir pide hazırlamak istiyorsanız maya karışımını ılık sütle hazırlayabilir, hamuru bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı katabilirsiniz.



