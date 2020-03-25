Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle vatandaşlar, önlemleri sıkılaştırdı. Corona virüsünden korunmanın yollarından bir tanesi de insanlarla temas edeceğimiz zamanlarda maske kullanmak. Ancak maskeler artık bulunmayacak kadar azaldı. Satın almak için maske bulamayan insanlar evlerinde maske yapmaya yöneliyorlar. Bu da ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Piyasada bazı noktalarda maskeler fahiş fiyatlara satılırken sosyal medyada dolaşan ev yapımı maske merak uyandırdı. İşte "evde maske nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Evde maske nasıl yapılır?

Kağıt havlu ile maske yapımı nasıl yapılır?

Yaprak olacak şekilde kağıt havlu parçasını alınız. Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayınız. Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırınız. Lastiğinizi zımbaladıktan sonra aynı işlemi diğer tarafa da uygulayınız. Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi takabilirsiniz.

Streç gazlı bez ile maske yapımı nasıl yapılır?

Streç gazlı bez ile de maske yapabilirsiniz. Çenenizin boyutuna ayarlayarak bezi kesiniz kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açınız. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirip maskenizi takınız. Hem görsel açıdan rahatsız olmayacak, hem de rahatsız bir ağırlık hissetmeyeceksiniz.

Kumaş bez ile maske yapımı nasıl yapılır?

Kumaş parçasından maske yapabilirsiniz. Polyester ve Viscon cinsi kumaş tedarik ediniz. Çenenizin boyutuna ayarlayarak kumaşı kesiniz kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açınız. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirip maskenizi takınız.