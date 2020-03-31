Evde kalınan süre boyunca Wold of Warships oyuncularına destek

Wargaming, dünya çapında yaşanan corona virüs salgınından dolayı eve kapanmak zorunda kalan oyuncularına destek olmak için spor ve yemek programı paylaşıyor. Eve kapanan insanların ruh sağlıklarını korumaları için birçok aktivite yapmaları öneriliyor. World of Warships oyuncuları için paylaşılan programlar ise oyunculara birçok konuda yardımcı olacak!

Wargaming tarafından hazırlanan programlar hem oyuncuların sağlıklarını korumak için yapabileceği bir spor programı hem de yemek programı içeriyor. World of Warships temasına uygun programlar oyuncular için daha çekici bir boyut kazanıyor. Spor egzersizlerinin paylaşımını sağlarken oyunculara hareketlerin bazılarının ev ortamında rahatlıkla denenebileceği ve tüm egzersiz hareketlerinin gerçek deniz donanmasının programından alındığı açıklandı.