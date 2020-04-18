Evde kal, hareketsiz kalma
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan kamu spotu ile birlikte yaptığı açık çağrıda, sporcuları ve özellikle milli sporcuları evde kalınan süreçte tüm halkımızla birlikte evde hareket etmeye davet etti.
Türkiye’de Kovid-19 salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlayan “Evde Kal” kampanyasına #EvdekalHareketsizkalma platformu ile destek veren Bakan Kasapoğlu, bugünden itibaren Tüm Türkiye’yi, milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacaklarını müjdeledi. Kamu spotunda ülkemizin adını dünya spor tarihine yazdıran genç sporcularımız Busenaz Sürmeneli , Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı ve İbrahim Çolak yer alıyor