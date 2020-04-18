Evde kal, hareketsiz kalma

Türkiye’de Kovid-19 salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlayan “Evde Kal” kampanyasına #EvdekalHareketsizkalma platformu ile destek veren Bakan Kasapoğlu, bugünden itibaren Tüm Türkiye’yi, milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacaklarını müjdeledi. Kamu spotunda ülkemizin adını dünya spor tarihine yazdıran genç sporcularımız Busenaz Sürmeneli , Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı ve İbrahim Çolak yer alıyor