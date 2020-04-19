Evde iskender nasıl yapılır? İskender kaç kalori?

Hemen hemen bütün damaklara hitap eden iskender, yaprak dönerden oluşmaktadır. Lezzetinden dolayı birçok kişi iskenderin fanatiğidir. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan iskenderi, ölçülü bir şekilde tüketmek gerekmektedir. Gerekli malzemeler temin edilirse, evde iskender yapmak oldukça sağlıklı ve kolaydır. İskenderin kilosunun yüksek olmasından dolayı insanlar iskender yerken çekinmektedir.

İskender besin değerleri

İskenderin içeriğinde karbonhidrat, A ve C vitamini, demir ve kalsiyum bulunmaktadır. Ateş üzerinde ağır ağır pişirilen iskender, yüksek oranda protein içermektedir. İskender servis edilirken yanında pide, yoğurt ve üzerinde domates sosu bulunmaktadır. Tereyağlı sosu yoğun kalori içerdiğinden, isteyen tereyağsız bir şekilde tüketebilmektedir. Kolesterol hastaları ve diyette olanlar, iskender tüketimine dikkat etmelidir.

İskender kaç kalori?

Kalori miktarı oldukça yüksek bir yemek olan iskenderin bir porsiyonunda 755 kalori vardır. Tereyağlı sosu kalori miktarını daha fazla yükseltmektedir. İskenderin lezzetinden dolayı tüketmekten vazgeçmeyenler, sossuz ve tereyağsız yemeye dikkat etmelidir. İskender yenildiği gün egzersiz saati ve su içimi artırılmalıdır. Lezzetli bir iskender yerken yüksek kalori içerdiği unutulmamalıdır.

İskender yerken nelere dikkat edilmeli?

İskender etten yapıldığından nasıl pişirildiği ve nerede yenildiği son derece önemlidir. İskenderin sürekli ateş altında kalması, yağların bozulmasına neden olduğundan kanser riskini artırmaktadır. İskenderin saklanma şekli de çok önemli olduğundan güvenilir olmayan yerlerde iskender yenilmemelidir. Ucuz fiyata satılan iskenderler, gıda zehirlenmesine neden olmaktadır.

İskender nasıl saklanır?

İskenderin saklama koşulları düzgün bir şekilde yerine getirilirse, herhangi bir bozulma durumu yaşanmamaktadır. İskenderin içerisinde et barındığından, ne kadar hızlı tüketilirse o kadar iyi olmaktadır. Farklı yöntemler kullanarak evde iskender yapmak fazla zaman almamaktadır. Pişirilmiş iskender, dolapta en fazla 48 saat bırakılmalıdır.

Evde iskender nasıl yapılır?

Birkaç püf noktası uygulanarak evde iskender yapılabilmektedir. Damak zevki doğrultusunda bolca tereyağ veya yoğurt kullanılabilmektedir. İskender yapmak için dana bonfile satın alınmalıdır. Keskin bir bıçak kullanarak ince yaprak şeklinde dilimler kesilmelidir. Kesilen dilimler yapışmaz yüzeyli bir tencereye konulmalı, suyunu çekene kadar pişirilmelidir. Tereyağ ve salça ile bir sos hazırlandıktan sonra üstüne dökülmelidir.

İskenderin etkileri nelerdir?

İskenderin içeriğindeki et uzun süre tok kalınmasını sağlamaktadır. Vücudun gereksinim duyduğu vitamin, mineral ve protein, iskender yiyerek bol miktarda karşılanmaktadır. İskenderin yanında tüketilen yoğurt, domates ve biber de son derece faydalıdır. İskenderin yanında servis edilen lavaş, pide ve pilav gibi yiyecekler, mümkün olduğunca az tüketilmeye çalışılmalıdır.

Kaslara hareket kabiliyeti sağlayan iskender, hastalıkların önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Hamile kadınlar iskender tükettiklerinde, bol miktarda besin almaktadır. İçeriğinde mineral bulunan iskender, kansızlığa birebirdir.

İskender yerken aşırı tüketimden uzak durulmalı, yoksa ciddi anlamda kilo alınabilmektedir. Vücuda dengeli bir şekilde alınan iskenderin, vücut içerisinde kullanımı da sağlıklı bir şekilde olmaktadır. Hücrelere oksijen sağlayan iskenderi, her yaş grubundan kişiler tüketebilmektedir.



