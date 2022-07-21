Galatasaray , 10 numara transferi konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Haris Seferovic ve Leo Dubois transferlerini bitiren Galatasaray, şimdi de 10 numara takviyesini gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Midtjylland'ın yıldızı Evander için girişimler hızlanmış durumda. Transfer gelişmelerini heyecanla takip eden Galatasaraylı taraftarlar, bu son dakika gelişmesi sonrası yıldız orta sahanın kariyerini araştırmaya başladı.

Evander kimdir, kaç yaşında? Evander nereli, hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?

Evander, 9 Haziran 1998'de Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde dünyaya geldi.

Brezilyalı oyuncu, futbola Vasco da Gama bünyesinde başladı. İlk maçına 5 Mart 2016'da Campeonato Carioca mücadelesinde Bonsucesso'ya karşı çıktı. 3-1 kazanılan maçın 85. dakikasında oyuna girdi.

Vasco da Gama formasıyla ilk golü ise 8 Kasım 2017'de Brezilya Serie A maçında geldi. 33. hafta maçında Santos'a karşı golünü atmayı başardı.

31 Ocak 2018'de Vasco da Gama formasıyla Libertadores maçında Universidad de Concepcion'a iki gol atarak bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Vasco da Gama döneminde toplam 54 maça çıkan Evander, 5 gol attı.

27 Ağustos 2018'de Evander, 18 milyon Danimarka Kronu yani 2.4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 2018-19 sezonu için Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralandı.

Midtjylland için ilk maçında 29 Eylül 2018'de takımının ligde Hobro'yu 5-1 mağlup ettiği maçın 65. dakikasında oyuna girerek çıktı. Bir sonraki hafta 7 Ekim'de Vendsyssel maçında takımı 3-0 kazanırken son 12 dakika kala oyundan çıktı. 20 Ekim'de de Midtjylland adına ilk golünü attı. Deplasmanda 4-1 kazanılan Nordsjælland maçında golünü kaydetti.

Ocak 2019'da Midtjylland, Vasco da Gama ile Evander'in bonservisini almak adına anlaşma sağladı. Belirlenen satın alma opsiyonunun daha altında bir ücretle 15 milyon Danimarka Kronu karşılığında kalıcı transferi sağlandı.

Midtjylland formasıyla başarılı bir dönem geçiren Evander, Mart 2019'da Danimarka Superliga'da Ayın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Midtjylland döneminde Evander, toplamda çıktığı 118 maçta 33 gol atmayı başardı.

2013'te Brezilya'nın U15 takımında forma giyen Evander, iki yıl sonra 2015'te 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nı kazanan Brezilya Millî Takımı'na 3 golle önemli katkı sağladı. Evander, aynı zamanda 2015'te FIFA U17 Dünya Kupası'nda da Brezilya forması giydi.