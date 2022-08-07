Evander, Antalyaspor-Galatasaray maçını izliyor!

Transferde son olarak dün akşam Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı, İstanbul'a getirerek bombaları art arda patlatan Galatasaray , Evander için de son sürat çalışmalarına devam ediyor. Uzun süredir Midtjylland'la görüşen Sarı-Kırmızılılar henüz Brezilyalı 10 numara için anlaşma sağlayamasa da yönetim transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a sıcak baktığı bilinirken, Sambacı sosyal medya hesabından da flaş bir paylaşımda bulundu. Evander, Antalyaspor-Galatasaray maçını izlerken bir fotoğraf paylaştı.

Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı camiayı heyecanlandırdı.





İşte Evander'in o paylaşımı: