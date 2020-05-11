Sezon başında Galatasaray'da Club Brugge'e kiralanan ve Belçika ekibinin PSG ile deplasmanda oynadığı maçta penaltıyı kullanma ısrarı sonucunda kaçırmasıyla kadro dışı kalan Mbaye Diagne, saha dışındaki olaylarıyla da Belçika'da gündem olmaya devam ediyordu.

İlk olarak 30 Mart'a kadar boşaltması gereken evini boşaltmadığı için 30 Nisan'a kadar süre verilen Diagne, bu tarihte de corona virüs salgınının varlığı gerekçesiyle oturduğu evi boşaltmamıştı.





Ev sahibini tehdit eden, ev sahibinin eşine mesajlar atan ve eve zarar vermekle suçlanan Diagne'nin durumu, adli makamlara taşındı. Alınan karar neticesinde Diagne'nin Knokke-Heist'teki evinden cuma gününe kadar çıkması gerekiyor.

Diagne'nin avukatı, istisnai koşullar nedeniyle kira sözleşmesinin uzatılmasını talep etse de sadece cuma gününe kadar süre tanınan oyuncu ve ailesinin İtalya veya Senegal'e dönmeleri bekleniyor.