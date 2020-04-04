İtalya'da başta Roma olmak üzere Pescara, Lecce, Sassuolo ve Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan Eusebio Di Francesco'dan Türkiye itirafı geldi. Roma'yı 2017-2019 yılları arasında çalıştıran ve Cengiz Ünder'in hocalığını yapan Francesco, Türkiye'den teklif aldığını söyledi. Fenerbahçelilerin merak ettiği Eusebio Di Francesco kimdir, nereli, kaç yaşında? Eusebio Di Francesco hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Eusebio Di Francesco kimdir?

İtalyan teknik direktör 1969 Pescara doğumlu. Futbolculuk kariyerinde Empoli, Lucchese, Piacenza, Roma (4 sezon), Ancona ve Perugia formaları giydi.

Teknik direktörlük kariyeri Virtus Lanciano'da başladı. Ardından Pescara ve Lecce'yi çalıştırdı. Ardından Sassuolo'nun başına geçti ve 5 sezon boyunca burada görev yaptı. Sassuolo'yu Serie B'den alıp 4 sezonda Avrupa Kupası'na taşıdı.

Sassuolo'daki görevinin ardından futbolcu olarak da forma giydiği Roma'nın başına geçti. İlk sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynattı. Çeyrek finalde Barcelona'yı sahasında 3-0 yenerek eleyen Roma yarı finalde Liverpol'a elendi. Roma Liverpool'a ilk maçta 5-2 yenilmiş ancak ikinci maçta 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Cengiz Ünder'in hocalığını yapan Eusebio Di Francesco ikinci sezonunda ise başarılı olamadı ve Roma ile yollarını ayırdı. Sezon başında Sampdoria ile anlaştı ancak buradaki ömrü de uzun sürmedi.

Ne demişti?

50 yaşındaki teknik adam, "Her türlü deneyime hazır olmalıyım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. Premier Lig'den teklifler aldım. Ayrıca Türkiye'den de teklif var." şeklinde konuştu. Francesco'ya teklif yapan kulübün Fenerbahçe olduğu iddia edildi.



