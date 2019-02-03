﻿﻿Serie A'da son 4 karşılaşmada berabere kalan, ardından da hafta içi İtalya Kupası maçında Fiorentina'ya farklı yenilen Roma'da kriz sürüyor. Ligde bu akşam oynanacak olan Roma-Milan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Eusebio Di Francesco oldukça sinirli ve gerin bir şekilde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Yaklaşık 10 dakika suren basın toplantısında Di Francesco, gecen sezon Sarı Kırmızılı takıma transfer olan ve başarılı oyunuyla taraftarların gönlünde kısa sürede taht kuran Cengiz Ünder'in Torino maçının 5. dakikasında sakatlanmasının ardından bir süre takım kadrosunda yer alamaması ile ilgili olarak "Takımda sonucu doğrudan etkileyecek bazı oyuncular var ve bunlardan biri de Cengiz Ünder." ifadelerini kullandı.

Francesco, "Ünder, bu zorlu dönemde takımda yer alsaydı önemli rol oynar mıydı?" şeklindeki soruya ise "Cengiz, şöyle bir dönemde üzerinde en az durmamız gereken konu. Kendisi şu an tedavi görüyor. Tedavisi bittiğinde onu takımda görmekten mutlu olurum." diye yanıt verdi.

49 yaşındaki teknik adam, "Bana ulaşan bazı mektuplarda 'Bugün Edin Dzeko, yarın El Shaarawy'i oynatma.' şeklinde tavsiyeler yer alıyor. Bizim takım olarak bütün oyunculara ihtiyacımız var. Her birinin rolü ve görevi farklı. Takım içindeki oyuncuların birbirlerini tamamlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Roma'nın teknik patronu, Cengiz'in tedavisinin ne aşamada olduğunu bilmediğini ve şu an için başka konulara odaklandığını ifade etti.

Dündar KEŞAPLI - ROMA