THY Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Ligde lacivert-beyazlılar 12 galibiyet, 12 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Konuk ekip Maccabi ise 11 galibiyet, 12 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

22. randevu

Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Efes 12 kez parkeden galip ayrıldı. İsrail temsilcisi ise 9 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İsrail'de oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 92-78'lik skorla galip ayrıldı.

Avrupa’da 752. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte 752. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar 751 maçta 427 galibiyet ve 324 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 504. mücadelesini oynayacak Efes, bugüne kadar oynadığı 503 karşılaşmada 270 galibiyet elde ederken, 233 kez de mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Anadolu Efes 82.0 sayı, 17.4 asist ve 33.1 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. Maccabi Tel Aviv ise 78.2 sayı, 15.9 asist ve 32. 3 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Vasilije Micic 16.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İsrail temsilcisinde ise Scottie Wilbekin 16.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

İHA