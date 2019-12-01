Shane Larkin, ilk Avrupa serüvenini 2016-2017 sezonunda Baskonia formasıyla yaşasa da en büyük patlamayı Anadolu Efes’te yaptı. EuroLeague rekorlarını geçen yıl kırmaya başlayan 27 yaşındaki basketbolcu alışkanlığını bu sezon da sürdürdü.

Lacivert-Beyazlılar’ın önceki akşam Bayern Münih ile İstanbul’da oynadığı maçta attığı 49 sayıyla EuroLeague tarihine geçerken kaydettiği 3 sayılık basketlerle de bir başka rekora ortak oldu.

Üçlüklerde Goudelock’ı yakaladı

Larkin, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bir müsabakada en fazla sayı üreten oyuncu unvanının sahibi oldu. EuroLeague'de daha önce Alphonso Ford (2001), Carlton Myers (2001), Kaspars Kambala (2001) ve Bobby Brown (2013) bir maçta kaydettikleri 41’er sayıyla bu unvanı paylaşıyordu.

Bayern Münih karşısında 12’de 10 üç sayılık atan 27 yaşındaki oyun kurucu, bu alanda da vatandaşı Andrew Goudelock’un rekorunu egale etti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla Kasım 2014’te yine Bayern Münih ile oynanan Avrupa maçında üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10’unda isabet bulmuştu.

Langdon’ı geride bırakmıştı

ABD’li skorer oyuncu, Anadolu Efes’te geçen sezon da EuroLeague Final Four'una damgasını vurmuştu. Takımının yarı finalde Fenerbahçe’yi 92-73 yendiği maçta 30 sayı kaydeden Larkin, elde ettiği 43 verimlilik puanıyla bu alanda Final Four rekoruna imza atmıştı. Larkin bu performansıyla CSKA Moskova formasıyla 2010’da üçüncülük mücadelesinde 37 verimlilik puanıyla oynayan Trajan Langdon’ı geride bırakmıştı.