EuroLeague'in yeni podcast serisi The Kyle Zone'un ilk bölümü yayınlandı.

Kyle Hines'ın moderatörlüğündeki podcast serisinin ilk bölümünde konuk yıldız oyuncununun CSKA Moskova'dan takım arkadaşı Sergio Rodriguez oldu.

Eski EuroLeague şampiyonu, MVP'si ve Dünya Kupası altın madalyası sahibi Rodriguez, arkadaşı Kyle Hines ile yaptığı sohbette basketbol hayatına ilişkin birçok konuya değindi.

Basketbola başlangıç sürecinden de bahseden İspanyol yıldız, "Birçok sporu denedim ama en iyi basketboldu. Basketbol ile alakalı öncelikli şey tek başına oynayabiliyor olmanız. Her zaman takım arkadaşlarızla oynamak istiyorsunuz ama aynı zamanda tek başına da oynayabiliyorsunuz. Çocukken çok enerjiktim. Basketbol ihtiyaç duyduğum her şeyi bana sağlıyordu." dedi.

Joe Arlauckas'ın sunduğu The Crossover'ın ardından The Kyle Zone da EuroLeague'in podcast serilerinin arasına katıldı.

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