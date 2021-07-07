7DAYS EuroCup'ta şampiyonluk ile büyük bir başarıya imza atan ve ilk kez Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Monaco'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco, geçtiğimiz sezon EuroCup'ın yıldızları arasında yer alan Danilo Andjusic'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon bir başka Fransız ekibi JL Bourg en Bresse formasıyla EuroCup'ta mücadele eden 30 yaşındaki Sırp yıldız, 17.4 ortalama ile sayı krallığında ikinci sırada yer almıştı. Aynı zamanda Andjusic, 3.1 de asist ortalaması elde etmişti.