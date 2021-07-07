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EuroLeague'in yeni ekibi Monaco'dan Andjusic eklemesi

7DAYS EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşarak ilk kez Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Fransız ekibi Monaco, Sırp şutör Danilo Andjusic'i kadrosuna kattı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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EuroLeague'in yeni ekibi Monaco'dan Andjusic eklemesi

7DAYS EuroCup'ta şampiyonluk ile büyük bir başarıya imza atan ve ilk kez Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Monaco'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco, geçtiğimiz sezon EuroCup'ın yıldızları arasında yer alan Danilo Andjusic'i kadrosuna kattı. 

Geçtiğimiz sezon bir başka Fransız ekibi JL Bourg en Bresse formasıyla EuroCup'ta mücadele eden 30 yaşındaki Sırp yıldız, 17.4 ortalama ile sayı krallığında ikinci sırada yer almıştı. Aynı zamanda Andjusic, 3.1 de asist ortalaması elde etmişti. 

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