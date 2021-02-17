2020-21 EuroLeague sezonu, Covid-19 salgınıyla farklılaşan hazırlık ve seyahat ritüelleri nedeniyle oyuncular, takımlar için oldukça zorlayıcı. Üstelik taraftarların kendilerine sağladığı destek de olmadan mücadele ediyorlar. Fakat bu ortamda EuroLeague takımları ve oyuncular, yeni formata geçilen 2016-17 sezonundan bu yana görülmemiş performans ve rekabet düzeylerine ulaştılar.

Oynanan 211 maç üzerinden 24. maç dönemi öncesindeki rakamlar baz alınarak son 4 sezonla kıyaslandığında bu sezon; iç saha ve dış saha galibiyetleri arasında daha fazla denge, parkede daha doğru yüzdeli şut rakamları, daha fazla uzatma ve Play-Off sıralaması adına daha sıkı bir yarış dikkat çekiyor. Kısıtlamalara rağmen EuroLeague oyuncuları ve takımlar, taraftarlarına sahada her zamankinden daha rekabetçi bir ortam sunuyor.





Bu sezon deplasman galibiyetlerinde sağlanan %9,24'lük artış, iç saha ve dış saha galibiyetlerini neredeyse dengeye getirmiş durumda. Bu da normal şartlardaki taraftar desteğinin önemini göstermekte.

Mevcut formattaki en yüksek serbest atış ve üç sayılık atış yüzdeleri elde edilirken iki sayılık atışlarda da en iyi ikinci isabet oranı dikkat çekiyor. Atış doğruluğunun da bu sezondan olumlu şekilde etkilendiği görülüyor.

En rekabetçi sezon

İç saha avantajındaki etkinin düşmesi, mevcut formatta şimdiye kadarki en rekabetçi sezonu doğurdu.

17-7'lik derecesiyle lider durumda olan Barcelona ile Play-Off şansını kaçıracak 9. sıradaki takım arasında yalnızca %14.31'lik bir galibiyet farkı bulunuyor. Önceki sezonlarda bu fark düzeyi %42, %38, %33 ve %25 düzeylerindeyken bu da sezonda artan rekabet seviyesini ortaya koyuyor.

Sıralamada lider konumdaki takımın zafer sayısında da benzer bir eğilim dikkat çekiyor.

Barcelona'dan önce mevcut formatta 24. hafta itibariyle hiçbir normal sezon lideri 7 maç kaybetmemişti. Normal sezonda 30 maç sonunda 7 mağlubiyet alan ilk takım da 2016-17 sezonundaki Real Madrid olmuştu.

Lider ile diğer takımlar arasındaki galibiyet yüzdelerinin yakınlığı da artan rekabet düzeyindeki değişimi net bir şekilde gösteriyor.

İçinde bulunduğumuz sezon sadece daha yakın sıralamalar değil daha yakın maç sonuçları da doğurmuş durumda. Karşılaşmaların %22,7'si tek bir basketle (3 sayı veya daha az farkla), %33,6'sı 5 sayı veya daha az farkla, %61,1'i 10 sayı veya daha az farkla sonuçlandı.