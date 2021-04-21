Türkiye’nin dünyaya açılan, iyi atıştırmalıkta öncü markası Tadım, Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu EuroLeague’nin sponsorları arasında yer alıyor. EuroLeague’de play-off maçlarının başlamasıyla birlikte basketbol severlerin heyecanı da artarken Tadım da birbirinden lezzetli kuruyemişleriyle ve hazırladığı dört farklı reklam filmiyle bu heyecana eşlik ediyor. Antep Fıstığı, Tuzlu Yer Fıstığı, Favori ve Festival reklam filmlerinde, kuruyemiş keyfi basketbol oynarken sahada alınan heyecan ile bir arada sunuluyor. Murat Murathanoğlu, kuruyemişin paketten çıkarılmasından ağıza atılmasına kadar geçen süreci, kendine has keyifli üslubuyla sayıya giden bir oyuncunun hareketleri gibi yorumlayarak, ‘atış’ hamlesini Tadım’ın ‘atış’tırmalıklarına gönderme yaparak ifade ediyor.

EuroLeague’de play-off heyecanı başladı

Bu sene finalleri 28 – 30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde yapılacak olan EuroLeague’de play-off heyecanı başladı. Anadolu Efes - Real Madrid, Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova, Barcelona – Zenit ve Bayern Münih - Olimpia Milano arasında gerçekleşecek karşılaşmalarda heyecan doruğa çıkarken, EuroLeague sponsorları arasında yer alan Tadım’ın çektiği yeni reklam filmleri de online platformlarda yayınlandı.