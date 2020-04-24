Basketbolda Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası’nda koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların geleceğine ilişkin kararın 24 Mayıs’a kadar verileceği duyuruldu. Toplantıda alınan kararlar şöyle:

■ Maçlar yeniden başlayana kadar oyunculara maaş ödenmeyecek

■ Sağlık koşullarının elverdiği zaman maçların başlayıp sezonun tamamlanması durumunda maaşların yüzde 85’i, maçların iptal edilmesi halinde yüzde 80’i 15 Ağustos’a kadar oyunculara ödenecek

■ Oyuncu sözleşmeleri 31 Temmuz’a kadar geçerli sayılacak.

■ Maçlara devam etme kararı çıkması halinde oyuncular gerekirse 29 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında karantinaya girecek, 12 Haziran-2 Temmuz’ arasında da hazırlık kampına alınacaklar.

■ Her iki turnuvada da belirlenen takvime göre yapılacak; Euroleague 4-26 Temmuz, Avrupa Kupası maçları ise 4-17 Temmuz arasında tek merkezde seyircisiz oynanacak.

■ Şartların elvermesi durumunda kalan 54 karşılaşma tamamlanacak ve şampiyonu belirlemek için tek maç eleme usulüne göre 8’li final yapılacak.

■ ULEB Avrupa Kupası’nda ise çeyrek

final, yarı final ve final çift maç veya tek maç

eleme usulüne göre tamamlanacak.

■ Avrupa Ligi yönetiminin maçlara devam

kararı sadece sağlık otoritelerinin izin vermesi

durumunda hayata geçirilecek.