Euroleague'in kararı: 24 Mayıs’ı bekleyin!
Basketbolda Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası’nda koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların geleceğine ilişkin kararın 24 Mayıs’a kadar verileceği duyuruldu. Maçlar yeniden başlayana kadar oyunculara maaş ödenmeyeceği ayrıca şartların elvermesi durumunda şampiyonu belirlemek için tek maç eleme usulüne göre 8’li final yapılacağı belirtildi.
Basketbolda Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası’nda koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların geleceğine ilişkin kararın 24 Mayıs’a kadar verileceği duyuruldu. Toplantıda alınan kararlar şöyle:
■ Maçlar yeniden başlayana kadar oyunculara maaş ödenmeyecek
■ Sağlık koşullarının elverdiği zaman maçların başlayıp sezonun tamamlanması durumunda maaşların yüzde 85’i, maçların iptal edilmesi halinde yüzde 80’i 15 Ağustos’a kadar oyunculara ödenecek
■ Oyuncu sözleşmeleri 31 Temmuz’a kadar geçerli sayılacak.
■ Maçlara devam etme kararı çıkması halinde oyuncular gerekirse 29 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında karantinaya girecek, 12 Haziran-2 Temmuz’ arasında da hazırlık kampına alınacaklar.
■ Her iki turnuvada da belirlenen takvime göre yapılacak; Euroleague 4-26 Temmuz, Avrupa Kupası maçları ise 4-17 Temmuz arasında tek merkezde seyircisiz oynanacak.
■ Şartların elvermesi durumunda kalan 54 karşılaşma tamamlanacak ve şampiyonu belirlemek için tek maç eleme usulüne göre 8’li final yapılacak.
■ ULEB Avrupa Kupası’nda ise çeyrek
final, yarı final ve final çift maç veya tek maç
eleme usulüne göre tamamlanacak.
■ Avrupa Ligi yönetiminin maçlara devam
kararı sadece sağlık otoritelerinin izin vermesi
durumunda hayata geçirilecek.