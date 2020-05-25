Euroleague'nin kaderi bugün belli oluyor. Lig yönetimi, A Lisansı bulunan 11 kulüp arasında bir oylama yaparak sezonun devam edip etmeyeceğine karar verecek. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde sezonun geleceği, bugün netleşecek.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleşecek toplantıya A Lisansı bulunan 11 kulüp katılacak. Oylamada eşitlik olursa Başkan Jordi Bertameu'nun oyuyla karar verilecek. 11 kulüp olduğundan dolayı bu senaryonun gerçekleşmesi için bir kulübün oy kullanmaması gerekecek.

Kulüpler eğer 'devam' derse sezonun hangi şehirde tamamlanacağı kararlaştırılacak. Avrupa Ligi yönetimi, oylama öncesinde kulüplere muhtemel tüm senaryoları, devam etmenin artı ve eksi yönlerini sunacak.

Ayrıca aday şehir ve salonlar da değerlendirilecek. Lig yönetimi, sezonun devamı halinde kalan maçları Belgrad, Atina, Köln ve Kaunas şehirlerinden birinde oynatacak.



